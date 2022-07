In Benin la crisi climatica aiuta la propaganda jihadista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il paese è tra i più esposti alla deforestazione e alla siccità, che provocano scontri tra allevatori e agricoltori. In questo contesto difficile la propaganda estremista prende sempre più piede. Il video di Lemmi e Simoncelli. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il paese è tra i più esposti alla deforestazione e alla siccità, che provocano scontri tra allevatori e agricoltori. In questo contesto difficile laestremista prende sempre più piede. Il video di Lemmi e Simoncelli. Leggi

