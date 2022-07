Francia-Germania calcio femminile, Europei 2022 oggi: orario semifinale, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 27 luglio 2022) oggi, mercoledì 27 luglio, allo MK di Milton Keynes andrà in scena la seconda semifinale degli Europei 2022 di calcio femminile. Francia e Germania si contenderanno il pass di accesso all’atto conclusivo dove c’è già l’Inghilterra, vittoriosa ieri in maniera autorevole (4-0) contro la Svezia. La formazione di Corinne Diacre ha spezzato la “maledizione dei quarti” grazie alla vittoria meritata, seppur ai supplementari, contro l’Olanda, detentrice del titolo 2017. Una selezione di alto livello tecnico, con calciatrici come Kadidiatou Diani (del Paris), Viviane Asseyi (del Bayern) e Delphine Cascarino (del Lyon) capaci di dettare i tempi di gioco e soprattutto inventare calcio. Indubbiamente, l’assenza Marie-Antoinette Katoto, gravemente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022), mercoledì 27 luglio, allo MK di Milton Keynes andrà in scena la secondadeglidisi contenderanno il pass di accesso all’atto conclusivo dove c’è già l’Inghilterra, vittoriosa ieri in maniera autorevole (4-0) contro la Svezia. La formazione di Corinne Diacre ha spezzato la “maledizione dei quarti” grazie alla vittoria meritata, seppur ai supplementari, contro l’Olanda, detentrice del titolo 2017. Una selezione di alto livello tecnico, con calciatrici come Kadidiatou Diani (del Paris), Viviane Asseyi (del Bayern) e Delphine Cascarino (del Lyon) capaci di dettare i tempi di gioco e soprattutto inventare. Indubbiamente, l’assenza Marie-Antoinette Katoto, gravemente ...

ignaziocorrao : Ad aprile 2022 l'Italia ha ricevuto 4.700 richieste d’asilo, il 9% del totale delle domande registrate nell'Ue, pos… - Agenzia_Ansa : Il Fmi alza le stime per l'Italia nel 2022 ma taglia quelle per il 2023. L'Italia è l'unico paese del G7 per il qua… - antoguerrera : Ps. Italia ha più morti per Covid in proporzione di UK, Francia, Germania e Canada, nonostante l’integralismo (di A… - idlet : RT @Gitro77: La solidarietà UE non è mai esistita. Le regole sono sempre state interpretate per Francia e Germania e applicate rigidamente… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Il Fmi alza le stime per l'Italia nel 2022 ma taglia quelle per il 2023. L'Italia è l'unico paese del G7 per il quale ven… -