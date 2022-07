“Flora de Luna”, nuovo singolo per Tommaso Stanzani: bachata latin pop, data di uscita (Di mercoledì 27 luglio 2022) Uscirà il 29 luglio “Flor de Luna”, il nuovo singolo di Tommaso Stanzani, giovane e poliedrico artista bolognese, ballerino, cantante e attore, noto per aver partecipato ad Amici 20. La canzone è stata scritta dallo stesso artista in collaborazione con Mattia Cino Cerri (producer multiplatino, che ha anche prodotto il brano), Alex Brognara (firma che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Uscirà il 29 luglio “Flor de”, ildi, giovane e poliedrico artista bolognese, ballerino, cantante e attore, noto per aver partecipato ad Amici 20. La canzone è stata scritta dallo stesso artista in collaborazione con Mattia Cino Cerri (producer multipo, che ha anche prodotto il brano), Alex Brognara (firma che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

