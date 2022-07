Fiorentina in Austria: domenica test col Galatasaray. Kokorin è rimasto a Firenze con Pulgar e Dragowski (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Fiorentina è a Innsbruck per la tournèe Austriaca che vedrà la squadra impegnata domenica 31 luglio in un'amichevole contro i turchi del Galatasaray e, successivamente mercoledì 3 agosto, in un test contro la Nazionale del Qatar L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laè a Innsbruck per la tournèeca che vedrà la squadra impegnata31 luglio in un'amichevole contro i turchi dele, successivamente mercoledì 3 agosto, in uncontro la Nazionale del Qatar L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Fiorentina in Austria: domenica test col Galatasaray. Kokorin è rimasto a Firenze con Pulgar e Dragowski - IlTorinista : Professionalità e identità,la Fiorentina in ritiro in Austria ci va con il suo Bus ...noi con quello della gita del… - IlTorinista : La Fiorentina in Austria ci va con il proprio Pullman...noi con uno grigio affittato li e senza identità,come poi d… - AgReds : RT @MatteoDovellini: L’arrivo di Dodô nell’hotel della #Fiorentina, in Austria. @rep_firenze - FiorentinaUno : Fiorentina, le foto dell'arrivo in Austria -