Fassone: “De Laurentiis cederà il Napoli solo se arriverà un’offerta da capogiro” (Di mercoledì 27 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Marco Fassone, dirigente. Queste le sue parole: “Se Juve, Milan e Inter hanno ricapitalizzato di più degli altri negli ultimi 10 anni, vuol dire che se vuoi vincere i costi devono essere superiori ai ricavi. -aff4rma Fassone - Se ne deduce che certi proprietari non cercano nel calcio il ricavo nel breve periodo. I club di metà classifica riescono a generare degli utili e il Napoli ha un profilo economico sovrapponibile alla Roma, la differenza sta nei risultati sportivi: superiori quelli del Napoli negli ultimi 10 anni. Squadra ridimensionata? Ci sono momenti in cui De Laurentiis ha provato a fare il passo più lungo della gamba, come accaduto nello scorso campionato, e comunque non ha vinto. -prosegue ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Marco, dirigente. Queste le sue parole: “Se Juve, Milan e Inter hanno ricapitalizzato di più degli altri negli ultimi 10 anni, vuol dire che se vuoi vincere i costi devono essere superiori ai ricavi. -aff4rma- Se ne deduce che certi proprietari non cercano nel calcio il ricavo nel breve periodo. I club di metà classifica riescono a generare degli utili e ilha un profilo economico sovrapponibile alla Roma, la differenza sta nei risultati sportivi: superiori quelli delnegli ultimi 10 anni. Squadra ridimensionata? Ci sono momenti in cui Deha provato a fare il passo più lungo della gamba, come accaduto nello scorso campionato, e comunque non ha vinto. -prosegue ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EX D.G. - Fassone: 'De Laurentiis cederà il Napoli solo in caso di una super offerta' - sscalcionapoli1 : Fassone: “De Laurentiis cederà il Napoli solo in caso di una super offerta” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX D.G. - Fassone: 'De Laurentiis cederà il Napoli solo in caso di una super offerta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX D.G. - Fassone: 'De Laurentiis cederà il Napoli solo in caso di una super offerta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX D.G. - Fassone: 'De Laurentiis cederà il Napoli solo in caso di una super offerta' -

Fassone a Radio Marte: “De Laurentiis cederà il Napoli solo se arriverà un'offerta che gli faccia girare la testa” GonfiaLaRete L'EX D.G. - Fassone: "De Laurentiis cederà il Napoli solo in caso di una super offerta" A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Fassone, dirigente: “Se Juve, Milan e Inter hanno ricapitalizzato di più degli altri negli ultimi 10 anni, vuol dire ... A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Fassone, dirigente: “Se Juve, Milan e Inter hanno ricapitalizzato di più degli altri negli ultimi 10 anni, vuol dire ...