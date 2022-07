Eyof 2022, atletica: la giovane Pagliarini è oro nei 100 metri (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un altro successo per l’Italia dell’atletica a Banska Bystrica, in Slovacchia, nel Festival olimpico della gioventù europea (Eyof). L’azzurra Alice Pagliarini trionfa nei 100 metri in 11.69 (vento +1.2) e si rende protagonista di una volata d’oro, sfiorando il record personale. Al via con il miglior accredito delle partecipanti, per aver corso in un eccellente 11.64 agli Europei U18 di tre settimane fa a Gerusalemme diventando la seconda allieva italiana di sempre, e dopo aver firmato ieri il crono più veloce del primo turno (11.89 senza forzare), la marchigiana va a segno confermando il ruolo di favorita. E proprio in Israele la 16enne dell’atletica Fano Techfem era già salita su un podio internazionale, conquistando l’argento con la staffetta azzurra. Stavolta è sul gradino più alto, dopo aver ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un altro successo per l’Italia dell’a Banska Bystrica, in Slovacchia, nel Festival olimpico della gioventù europea (). L’azzurra Alicetrionfa nei 100in 11.69 (vento +1.2) e si rende protagonista di una volata d’oro, sfiorando il record personale. Al via con il miglior accredito delle partecipanti, per aver corso in un eccellente 11.64 agli Europei U18 di tre settimane fa a Gerusalemme diventando la seconda allieva italiana di sempre, e dopo aver firmato ieri il crono più veloce del primo turno (11.89 senza forzare), la marchigiana va a segno confermando il ruolo di favorita. E proprio in Israele la 16enne dell’Fano Techfem era già salita su un podio internazionale, conquistando l’argento con la staffetta azzurra. Stavolta è sul gradino più alto, dopo aver ...

ginnasticando : ????Artistica, EYOF 2022 - L’Italbaby GAF si colora di bronzo ??Seconda giornata di gare in Slovacchia e un’altra med… - iVolleymagazine : Pallavolo Eyof femminile - Anche Giuliani&C (3-0 alla Slovacchia) in semifinale - CarloLisi : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Eyof maschile - Italia in semifinale: in campo Bovolenta 20, Nikolov 13 - CarlottaRossi11 : Pallavolo Eyof maschile - Italia in semifinale: in campo Bovolenta 20, Nikolov 13 - iVolleymagazine : Pallavolo Eyof maschile - Italia in semifinale: in campo Bovolenta 20, Nikolov 13 -