Dalla Spagna, Neymar nei guai: rischia fino a cinque anni di carcere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dalla Spagna rimbalza una notizia su Neymar. Il fuoriclasse brasiliano rischierebbe fino a cinque anni di carcere guai in vista per Neymar. Secondo quanto riportato da El Pais, infatti, il fuoriclasse brasiliano sarebbe indagato per frode e rischierebbe anche di finire in carcere. Le autorità fiscali spagnole avrebbero chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro al calciatore, che rischia anche due anni di carcere. La presunta frode, quantificata dalla Procura in 8,4 milioni, riguarda il trasferimento di Neymar dal Santos al Barcellona nel 2013. Coinvolti anche Bartomeu, Sandro Rosell e i genitori dell'attaccante del PSG.

