Cori contro la Lazio nel Dybala day, il club chiede scuse pubbliche a Sky e accusa: «Non siete imparziali» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Durante la diretta Sky per la presentazione di Paulo Dybala alla Roma, ieri, sono andati in onda, in sottofondo, dei Cori offensivi nei confronti dei tifosi della Lazio che hanno fatto infuriare il popolo biancoceleste. Oggi il club di Lotito si scaglia contro Sky con un comunicato ufficiale nel quale parla di ironie inappropriate da parte della giornalista in studio e chiede le scuse pubbliche dell’emittente. Di seguito il testo della nota, pubblicata sul sito del club. Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a quel coro si dia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Durante la diretta Sky per la presentazione di Pauloalla Roma, ieri, sono andati in onda, in sottofondo, deioffensivi nei confronti dei tifosi dellache hanno fatto infuriare il popolo biancoceleste. Oggi ildi Lotito si scagliaSky con un comunicato ufficiale nel quale parla di ironie inappropriate da parte della giornalista in studio eledell’emittente. Di seguito il testo della nota, pubblicata sul sito del. Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alladurante la presentazione di. Non può invece succedere che a quel coro si dia ...

GiancarloPoli7 : RT @tommaso_buonomo: Tralasciando lo schifo di sky (questa bravissima giornalista ha detto “mi sto gustando un po’ di cori” e spero @robert… - napolista : Cori contro la #Lazio nel Dybala day, il club chiede scuse pubbliche a Sky e accusa: «Non siete imparziali» Nota u… - ilmavigi56 : @robertorao Ma la vera domanda è per quale ragione questi anche alla presentazione di un loro giocatore debbano fare i cori contro di noi - CalcioPillole : #Lazio, dura nota contro #Sky dopo i cori offensivi alla presentazione di #Dybala alla #Roma. Ecco la spiegazione d… - leo_dp__ : Piango che poi la Benci ha già chiarito che non si riferiva ai cori contro di loro ma a quelli per #Dybala -