Anzio e Nettuno 'sorvegliate speciali': boom di controlli, oltre 430 le persone fermate (Di mercoledì 27 luglio 2022) Davvero senza sosta il lavoro delle forze dell'ordine che continuano ad attuare dei servizi straordinari di controllo nei comuni di Anzio e Nettuno. Le verifiche portate avanti dal Commissariato di Polizia — aiutato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma — hanno permesso di identificare nelle sole giornate di lunedì e martedì ben 432 persone. Anzio e Nettuno 'sorvegliate speciali': i controlli Controllati anche 220 veicoli nel corso dei 30 posti di controllo predisposti sulle strade dei comuni di Anzio e Nettuno ed elevate 16 contravvenzioni al codice della strada: guida senza patente e mancata revisione dei ...

