Vaiolo delle scimmie | allarme contagi in crescita Ma è davvero la malattia dei gay?

(Di martedì 26 luglio 2022) Non bastava la nuova impennata del Covid-19, anche idi monkeypox continuano a crescere. E fanno paura: “In poco più di due mesi l’epidemia globale diin Paesi non endemici è arrivata a più di 15.000 casi, di cui oltre due terzi segnalati nella regione europea dell’Oms. Il 23 luglio scorso il direttore generale dell’Oms – si legge nel sito dell’Organizzazione mondiale della sanità – ha stabilito che questo focolaio multinazionale costituisce un’emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, il più alto livello di allerta ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale”. Ma non solo. Ieri, ricorda Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è stato raggiunto “il record di diagnosi di monkeypox nel mondo: 1.700 casi in un ...

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - fanpage : Il vaiolo delle scimmie è stato dichiarato dall'Oms un'emergenza sanitaria internazionale. ? ? Ma che cosa signific… - StigmabaseE : [IT] Perché il vaiolo delle scimmie rischia di stigmatizzare la comunità gay | Rolling Stone Italia: ... di diffusi… - Domsca20x : RT @silvia92745700: @preglias A prima vista, per lei sembrerebbe più indicato quello contro il vaiolo delle scimmie. -

Con "1.700 casi in un solo giorno" nel mondo, l'epidemia discimmie ha toccato nelle scorse ore il record di diagnosi. "I dati epidemiologici dicono che i casi riguardano prioritariamente una popolazione abbastanza ristretta: maschi, tra i 20 e i ...Nessun allarmismo per il diffondersi del cosiddettoscimmie, ma avere senso di responsabilita' nel caso di comparsa di febbre e vescicole e, soprattutto all'estero, indossare le mascherine in luoghi affollati dove non e' garantito il ...I casi in Italia ad oggi, quanti sono e qual’è la situazione. Il primo caso in Italia si è avuto allo Spallanzani di Roma il 19 Maggio di quest’anno, confermato poi il 20 Maggio. I sintomi sono simili ...Barcellona, migliaia di persone si vaccinano contro il vaiolo delle scimmie La campagna inizia dalle persone considerate più a rischio - LaPresse/AP ...