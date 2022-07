Trofeo Kinder Optimist: nella quarta tappa vincono Montesano e Di Pilla (Di martedì 26 luglio 2022) La quarta tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving della Classe Optimist si è conclusa ieri a Marina di Ravenna con due prove decisive sia per la Flotta Gold che per i cadetti della Divisione B, disputate con un vento tra i 6 e i 7 nodi. Trofeo Kinder Optimist, i vincitori I vincitori sono stati rispettivamente Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino) e Nicola Di Pilla (LNI Pescara) entrambi protagonisti di un’ottima ultima giornata che ha permesso loro di confermare il primato in classifica e di staccare gli altri giovani atleti. 450 i piccoli velisti che hanno preso parte a questo evento, ospitato dal Circolo Velico Ravennate, che ha visto il Comitato di Regata, presieduto da Domenico Guidotti, organizzare ben 26 prove ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 26 luglio 2022) LadelJoy of Moving della Classesi è conclusa ieri a Marina di Ravenna con due prove decisive sia per la Flotta Gold che per i cadetti della Divisione B, disputate con un vento tra i 6 e i 7 nodi., i vincitori I vincitori sono stati rispettivamente Giuseppe(Sirena CN Triestino) e Nicola Di(LNI Pescara) entrambi protagonisti di un’ottima ultima giornata che ha permesso loro di confermare il primato in classifica e di staccare gli altri giovani atleti. 450 i piccoli velisti che hanno preso parte a questo evento, ospitato dal Circolo Velico Ravennate, che ha visto il Comitato di Regata, presieduto da Domenico Guidotti, organizzare ben 26 prove ...

