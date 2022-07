Smart working | cosa cambierà a partire dal mese di agosto

(Di martedì 26 luglio 2022), eccodaldiper i lavoratori che fino ad oggi hanno lavorato in modalità agile Con l’arrivo deldicambieranno le regole dello. Questo accadrà perché dal 31 luglio decadrà il diritto di lavorare in modalità agile al 100%. Ciò significa che alcune specifiche categorie di lavoratori perderanno la possibilità di lavorare da. Si tratta: di lavoratori dipendenti del settore privato e genitori di almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni; personale a maggior rischio di contagio, ovvero persone fragili o immunodepressi, conseguenti a malattie oncologiche o perché sottoposti a terapie salvavita. Non solo ...

Il 31 luglio scade il diritto al lavoro agile al 100% per i genitori di figli under 14 e per i lavoratori più esposti al rischio contagio. Altre novità sono previste per fine ... Lo smart working è addirittura roba vecchia nell'epoca del work-life balance, così Davide Fiz, commercial sales freelance, si è inventato un altro modo di lavorare da remoto senza rinunciare alla sua ... Novità in arrivo per lo smart working sia a partire dal primo giorno di agosto sia a partire dal primo giorno di settembre, quando scadranno i termini semplificati. C'è odore di proroga