Serracchiani Pd | ' Con Calenda un' alleanza tecnica nei collegi uninominali'

Che fareil leader di Azione che ora sembra voler dialogare ma continua a mettere veti, fare diktat e ... Lo ha detto Debora, capogruppo alla Camera e vicepresidente del Partito ...... tuttavia, il 'Capitano' ha girato in lungo e in largo l'Italia preferendo a felpe loggatei ... Che dire, invece delle donne dem Simona Malpezzi e Debora, rispettivamente capogruppo Pd ... Pd, Serracchiani: "Alleanze con chi condivide l'agenda di questo governo" Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera e vicepresidente del Partito Democratico: "Importante confrontarsi anche sui programmi più che sulle persone e sui nomi"."La proposta di salvare la Wärtsilä di Trieste attraverso una qualche forma di intervento dello Stato merita attenzione da parte delle istituzioni ed è una strada da approfondire e intraprendere, se c ...