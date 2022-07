Salvini | ' Prossimo premier? Lo scelgono gli italiani Chi prende un voto in più va a Palazzo Chigi'

LegaSalvini : ++ #SALVINI: CON IL PROSSIMO GOVERNO FAREMO UNA GRANDE OPERAZIONE DI PACE FISCALE ++ - Er_Colino : @ComVentotene @matteosalvinimi il prossimo slogan di salvini sara' rubato alla Conad. - irachetirigira : RT @OttobreInfo: Il bello è che ora PD e LeU faranno campagna elettorale sul 'votateci o vince la Meloni' proprio come in passato fu 'votat… - Affaritaliani : Salvini: 'Prossimo premier? Lo scelgono gli italiani. Chi prende un voto in più va a Chigi' - ScorpioAngel_ : Il prossimo ad essere silurato nell’entourage del Cavaliere sarà Matteo Salvini che ha fatto perdere ben l’8% alla… -

ilGiornale.it

Roma, 26 luglio 2022 'IlPresidente del Consiglio Lo scelgono gli italiani. Chi prende un voto in più va a Palazzo Chigi' così il segretario leghista Matteorispondendo alle domande dei cronisti fuori dalla ...Roma, 26 luglio 2022 "IlPresidente del Consiglio Lo scelgono gli italiani. Chi prende un voto in più va a Palazzo Chigi" così il segretario leghista Matteorispondendo alle domande dei cronisti fuori dalla ... Salvini: "Prossimo premier Lo scelgono gli italiani. Chi prende un voto in più va a Chigi" Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' in corso una riunione tra Matteo Salvini e gli esponenti della Lega di governo (ministri e sottosegretari). Piena condivisione - tra le altre cose - per chiedere ...In una classe possono esserci, tra l'altro, tre Luca, due Elisa, quattro Chiara. Sarebbe davvero spassoso sentire all'appello rispondere all'unisono frotte di ragazzi e ragazze in nome di un non polit ...