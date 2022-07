RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, annunciati i conduttori (Di martedì 26 luglio 2022) Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto saranno i conduttori dell’RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 torna con un cast incredibile ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica. L’appuntamento è per il 31 agosto all’Arena di Verona, dove sarà decretato il Power hit dell’Estate 2022. La serata, nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, sarà presentata da Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Il grande evento musicale di RTL 102.5 sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. L'articolo ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 26 luglio 2022) Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto saranno idell’RTL 102.5RTL 102.5torna con un cast incredibile ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica. L’appuntamento è per il 31 agosto all’Arena di Verona, dove sarà decretato ilhit dell’. La serata, nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, sarà presentata da Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Il grande evento musicale di RTL 102.5 sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. L'articolo ...

