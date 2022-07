Perché anche Sandra Bullock ha diritto ad una pausa (Di martedì 26 luglio 2022) Qualche settimana fa Sandra Bullock ha spiegato di essere stanca e di volere una pausa dalla sua carriera. Il suo non è un addio, ma più un arrivederci la cui durata non è stata ancora stabilita. Nel frattempo le sue parole hanno avuto forte riscontro sul web. Non è facile fermarsi quando si è sempre di corsa, ma Sandra Bullock ha avvertito il campanello d’allarme e ha premuto il tasto “pausa”. Esattamente com’è accaduto a Cameron Diaz tempo fa, anche l’attrice Premio Oscar ha avvertito l’esigenza di mettere un freno alla vita hollywoodiana. Dopo il suo ultimo successo al cinema – The Lost City – per l’attrice è arrivato il momento di prendere le distanze dal cinema e concedersi il meritato riposo. Una dichiarazione che in molti hanno additato come segno ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 luglio 2022) Qualche settimana faha spiegato di essere stanca e di volere unadalla sua carriera. Il suo non è un addio, ma più un arrivederci la cui durata non è stata ancora stabilita. Nel frattempo le sue parole hanno avuto forte riscontro sul web. Non è facile fermarsi quando si è sempre di corsa, maha avvertito il campanello d’allarme e ha premuto il tasto “”. Esattamente com’è accaduto a Cameron Diaz tempo fa,l’attrice Premio Oscar ha avvertito l’esigenza di mettere un freno alla vita hollywoodiana. Dopo il suo ultimo successo al cinema – The Lost City – per l’attrice è arrivato il momento di prendere le distanze dal cinema e concedersi il meritato riposo. Una dichiarazione che in molti hanno additato come segno ...

