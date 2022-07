Napoli Kim Min-Jae, il coreano arrivato a Villa Stuart per le visite mediche (Di martedì 26 luglio 2022) Il Napoli è pronto ad accogliere il centrale coreano Kim Min-Jae: il giocatore è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche Il Napoli è pronto ad accogliere il centrale coreano Kim Min-Jae: il giocatore è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. Nel pomeriggio è prevista a firma sul contratto e l’ufficialità da parte della società per il dopo Koulibaly. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Ilè pronto ad accogliere il centraleKim Min-Jae: il giocatore èper leIlè pronto ad accogliere il centraleKim Min-Jae: il giocatore èper le. Nel pomeriggio è prevista a firma sul contratto e l’ufficialità da parte della società per il dopo Koulibaly. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - DiMarzio : .@sscnapoli, si avvicina #Kim: presto in Italia per le visite mediche ?? #calciomercato - AlfredoPedulla : Ecco #Kim, il giorno delle visite. La prima e unica scelta del #Napoli per sostituire #Koulibaly ?@Fra__Tringali? - lol_DJR : RT @DiMarzio: ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? VIDEO -