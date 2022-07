Mistero Mertens: un addio da cinepanettone in cui qualcosa non torna. E se ci fosse il colpo di scena? (Di martedì 26 luglio 2022) fosse un film, il finale sarebbe di quelli che lasciano straniti, che non si capiscono. Sì perché in molti si aspettavano che il ritorno alle dichiarazioni ufficiali di Aurelio De Laurentiis, avvenuto sabato scorso con un’intervista a radio Kiss Kiss Napoli, si portasse anche il colpo di teatro del rinnovo di Mertens, il patron azzurro d’altronde da uomo di cinema ama le uscite ad effetto. E invece l’intervista ha sancito l’addio ad uno dei calciatori più amati della storia azzurra: ribattezzato Ciro e calatosi appieno nella figura di scugnizzo più degli altri, più di Insigne napoletano vero, si era eretto a simbolo della napoletanità Mertens, venendo adorato per questo e ovviamente per i colpi magnifici che ha offerto in campo. E dunque l’addio con le parole di De Laurentiis, un video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)un film, il finale sarebbe di quelli che lasciano straniti, che non si capiscono. Sì perché in molti si aspettavano che il ritorno alle dichiarazioni ufficiali di Aurelio De Laurentiis, avvenuto sabato scorso con un’intervista a radio Kiss Kiss Napoli, si portasse anche ildi teatro del rinnovo di, il patron azzurro d’altronde da uomo di cinema ama le uscite ad effetto. E invece l’intervista ha sancito l’ad uno dei calciatori più amati della storia azzurra: ribattezzato Ciro e calatosi appieno nella figura di scugnizzo più degli altri, più di Insigne napoletano vero, si era eretto a simbolo della napoletanità, venendo adorato per questo e ovviamente per i colpi magnifici che ha offerto in campo. E dunque l’con le parole di De Laurentiis, un video ...

