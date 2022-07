Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in bikini: escono dall'acqua, la spiaggia si ferma (Di martedì 26 luglio 2022) Michelle Hunziker e la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, hanno un bellissimo rapporto con i loro fan. Si vede benissimo in un video "rubato" in Sardegna. Si tratta di un filmato girato da una ragazza che poi lo ha pubblicato su TikTok. Intercettate su una spiaggia della Costa Smeralda, infatti, madre e figlia si sono prestate a foto e chiacchierate in riva al mare con grande piacere, senza mai tirarsi indietro. Le due si trovavano lì in vacanza, per qualche giornata di relax al mare. A differenza di altri vip, che in genere preferiscono godersi la propria vacanza in serenità, Michelle e Aurora hanno dimostrato di essere disponibili e sorridenti anche nel privato. Proprio come in tv e sui loro profili social. Nel video "rubato" si vedono mamma e figlia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)e la sua primogenita,, hanno un bellissimo rapporto con i loro fan. Si vede benissimo in un video "rubato" in Sardegna. Si tratta di un filmato girato da una ragazza che poi lo ha pubblicato su TikTok. Intercettate su unadella Costa Smeralda, infatti, madre e figlia si sono prestate a foto e chiacchierate in riva al mare con grande piacere, senza mai tirarsi indietro. Le due si trovavano lì in vacanza, per qualche giornata di relax al mare. A differenza di altri vip, che in genere preferiscono godersi la propria vacanza in serenità,hanno dimostrato di essere disponibili e sorridenti anche nel privato. Proprio come in tv e sui loro profili social. Nel video "rubato" si vedono mamma e figlia, ...

