Lorella Cuccarini non lo nasconde più | A telecamere spente è esplosa la rissa: non si parlano più (Di martedì 26 luglio 2022) Lorella Cuccarini ha finalmente raccontato quanto accaduto dietro le quinte con una sua collega: lite furiosa e rapporto finito La showgirl Lorella Cuccarini (screenshot Witty)In queste settimane sono arrivate solo buone notizie per Lorella Cuccarini alle prese con un rinnovo molto speciale. La conduttrice Maria De Filippi ha scelto di affidarsi ancora a lei in vista della prossima stagione televisiva. La nota showgirl sarà ancora insegnante di canto nella scuola del talent di Amici. Un ruolo per lei molto importante e che ha accettato molto volentieri. Una nuova opportunità di cui ha parlato anche in una recente intervista e non solo. La showgirl è tornata infatti su di un argomento che tiene banco da ormai diversi anni: il suo rapporto con la collega Heather Parisi. Le due sono ... Leggi su direttanews (Di martedì 26 luglio 2022)ha finalmente raccontato quanto accaduto dietro le quinte con una sua collega: lite furiosa e rapporto finito La showgirl(screenshot Witty)In queste settimane sono arrivate solo buone notizie peralle prese con un rinnovo molto speciale. La conduttrice Maria De Filippi ha scelto di affidarsi ancora a lei in vista della prossima stagione televisiva. La nota showgirl sarà ancora insegnante di canto nella scuola del talent di Amici. Un ruolo per lei molto importante e che ha accettato molto volentieri. Una nuova opportunità di cui ha parlato anche in una recente intervista e non solo. La showgirl è tornata infatti su di un argomento che tiene banco da ormai diversi anni: il suo rapporto con la collega Heather Parisi. Le due sono ...

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - infoitcultura : Lorella Cuccarini si sfoga: ancora in crisi con una sua ex collega - zazoomblog : Lorella Cuccarini si sfoga: ancora in crisi con una sua ex collega - #Lorella #Cuccarini #sfoga: #ancora - tuttopuntotv : Lorella Cuccarini si sfoga: ancora in crisi con una sua ex collega #amici22 #LorellaCuccarini - ParliamoDiNews : Lorella Cuccarini e la lite con una collega: `Mi ha bloccata su tutti i social` #lorella #cuccarini #lite #collega… -