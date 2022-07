LIVE – Roma, Dybala in conferenza stampa: la presentazione in DIRETTA (Di martedì 26 luglio 2022) La DIRETTA scritta della conferenza stampa di presentazione di Paulo Dybala alla Roma. Grande attesa per le parole dell’argentino, pronto per la sua nuova avventura in giallorosso. Sportface vi proporrà il LIVE testuale con le frasi più salienti e il resoconto al termine dell’evento, a partire dalle 14.30 di martedì 26 luglio. COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA 14:30 – Ecco Paulo Dybala: “Ci sono squadre più avanti di noi per lo Scudetto. Dobbiamo lavorare con serenità e guardare ad ogni partita” 14:00 – Benvenuti! Tra mezz’ora la conferenza stampa di presentazione di Paulo Dybala. Stasera, alle 21:00, la cerimonia all’EUR. Potrete seguirla su ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Lascritta delladidi Pauloalla. Grande attesa per le parole dell’argentino, pronto per la sua nuova avventura in giallorosso. Sportface vi proporrà iltestuale con le frasi più salienti e il resoconto al termine dell’evento, a partire dalle 14.30 di martedì 26 luglio. COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING AGGIORNA LA14:30 – Ecco Paulo: “Ci sono squadre più avanti di noi per lo Scudetto. Dobbiamo lavorare con serenità e guardare ad ogni partita” 14:00 – Benvenuti! Tra mezz’ora ladidi Paulo. Stasera, alle 21:00, la cerimonia all’EUR. Potrete seguirla su ...

angelomangiante : LIVE. #Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Tutti i dettagli @SkySport #Transfers - siamo_la_Roma : ?? Al via la conferenza stampa di #Dybala ?? Le sue dichiarazioni - LIVE #ASRoma - PagineRomaniste : LIVE - Paulo #Dybala: 'Credo sia presto per parlare di scudetto in questo momento. C'è tanta voglia da parte di tut… - PagineRomaniste : LIVE - Tiago #Pinto: 'E' una gioia avere la Joya. Per portare un calciatore come lui a Roma c'è stato bisogno di un… - romanewseu : Roma, a breve LIVE la conferenza stampa di Paulo #Dybala ?? -