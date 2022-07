L’ex Ilva dieci anni dopo il sequestro: il nodo salute-lavoro è irrisolto. E i magistrati che indagarono insistono: “È ancora pericolosa” (Di martedì 26 luglio 2022) L’ex Ilva inquina ancora ed è pericolosa per la salute di operai e cittadini di Taranto. Mariano Buccoliero non ha alcun dubbio. È uno dei magistrati della procura di Taranto che – insieme ai colleghi Raffaele Graziano, Giovanna Cannarile e Remo Epifani – ha indagato sullo stabilimento siderurgico ionico e ottenuto le condanne del 31 maggio 2021 nei confronti dei Riva e di una parte della politica regionale pugliese. Insieme al nuovo procuratore di Taranto, Eugenia Pontassuglia, il pm Buccoliero ha parlato dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’ecomafie e ciclo di rifiuti in visita a Taranto per fare il punto sullo stato delle bonifiche e, stando a quanto ilfattoquotidiano.it ha appreso, il magistrato ha ribadito ai parlamentari che, nonostante i tanti interventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)inquinaed èper ladi operai e cittadini di Taranto. Mariano Buccoliero non ha alcun dubbio. È uno deidella procura di Taranto che – insieme ai colleghi Raffaele Graziano, Giovanna Cannarile e Remo Epifani – ha indagato sullo stabilimento siderurgico ionico e ottenuto le condanne del 31 maggio 2021 nei confronti dei Riva e di una parte della politica regionale pugliese. Insieme al nuovo procuratore di Taranto, Eugenia Pontassuglia, il pm Buccoliero ha parlato dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’ecomafie e ciclo di rifiuti in visita a Taranto per fare il punto sullo stato delle bonifiche e, stando a quanto ilfattoquotidiano.it ha appreso, il magistrato ha ribadito ai parlamentari che, nonostante i tanti interventi ...

