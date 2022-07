Letta stringe i tempi per le liste, decisione entro l'11 agosto (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - tempi stretti: entro il 2 agosto i segretari regionali del Pd dovranno concludere il loro lavoro "istruttorio" per la compilazione delle liste elettorali. Tra il 9 e l'11 la direzione nazionale approverà la lista dei Democratici e Progressisti per l'Italia 2027. Enrico Letta fa di necessità virtù e, complice una campagna elettorale dai tempi serrati, non lascia spazio a eventuali rese dei conti interne sul dossier più delicato per un segretario dem: la setsura delle liste. L'ultima volta fu quella rimasta nella memoria come "la notte delle liste", con l'elenco dei nomi scritto dall'allora segretario Matteo Renzi nel chiuso nel suo studio al Nazareno, con i big del partito ad attendere fuori dalla porta. Si sfiorò la seconda scissione in pochi ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI -stretti:il 2i segretari regionali del Pd dovranno concludere il loro lavoro "istruttorio" per la compilazione delleelettorali. Tra il 9 e l'11 la direzione nazionale approverà la lista dei Democratici e Progressisti per l'Italia 2027. Enricofa di necessità virtù e, complice una campagna elettorale daiserrati, non lascia spazio a eventuali rese dei conti interne sul dossier più delicato per un segretario dem: la setsura delle. L'ultima volta fu quella rimasta nella memoria come "la notte delle", con l'elenco dei nomi scritto dall'allora segretario Matteo Renzi nel chiuso nel suo studio al Nazareno, con i big del partito ad attendere fuori dalla porta. Si sfiorò la seconda scissione in pochi ...

