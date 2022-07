La prima puntata del GF Vip 7 andrà in onda in ritardo? L’indiscrezione (Di martedì 26 luglio 2022) C’è grande attesa riguardo alla settima stagione del Grande Fratello Vip. Nonostante manchi più di un mese all’inizio del reality show, Alfonso Signorini e la produzione si stanno già impegnando al massimo per dare vita a un cast di un certo spessore. Nelle ultime ore, però, stando alle parole di Alessandro Rosica, conosciuto sul web come Investigatore Social, Mediaset avrebbe deciso di posticipare la data di partenza. Si tratta di una mossa inaspettata che i fan non avevano preso in considerazione. Potrebbe interessarti: Alex Belli svela se ritornerà al Grande Fratello Vip 7 e su Soleil: “Lontani” GF Vip 7, slittata la data di inizio del reality show di Canale 5? La prima puntata del Grande Fratello Vip 7 sarebbe dovuta andare in onda lunedì 12 settembre. L’annuncio era stato diffuso qualche settimana fa quando si era ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 luglio 2022) C’è grande attesa riguardo alla settima stagione del Grande Fratello Vip. Nonostante manchi più di un mese all’inizio del reality show, Alfonso Signorini e la produzione si stanno già impegnando al massimo per dare vita a un cast di un certo spessore. Nelle ultime ore, però, stando alle parole di Alessandro Rosica, conosciuto sul web come Investigatore Social, Mediaset avrebbe deciso di posticipare la data di partenza. Si tratta di una mossa inaspettata che i fan non avevano preso in considerazione. Potrebbe interessarti: Alex Belli svela se ritornerà al Grande Fratello Vip 7 e su Soleil: “Lontani” GF Vip 7, slittata la data di inizio del reality show di Canale 5? Ladel Grande Fratello Vip 7 sarebbe dovuta andare inlunedì 12 settembre. L’annuncio era stato diffuso qualche settimana fa quando si era ...

