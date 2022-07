Il Pd dà l'addio a Draghi e si gioca tutto nel testa a testa con Meloni (Di martedì 26 luglio 2022) Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, è ospite dell'edizione del 26 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza la sfida principale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre: “È evidente che la partita sarà tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia, è così nelle cose, chiunque segua la politica italiana sa che la partita sarà tra questi due partiti, di conseguenza tra i leader di questi due partiti, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Carlo Calenda non è che può evocare Mario Draghi senza il permesso di Draghi, se c'è Draghi in campo è un'altra partita, ma Draghi non è disponibile. Non è che possiamo fare una campagna elettorale dicendo che candidiamo Draghi e poi - chiosa Ricci - Draghi non è ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, è ospite dell'edizione del 26 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza la sfida principale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre: “È evidente che la partita sarà tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia, è così nelle cose, chiunque segua la politica italiana sa che la partita sarà tra questi due partiti, di conseguenza tra i leader di questi due partiti, Giorgiaed Enrico Letta. Carlo Calenda non è che può evocare Mariosenza il permesso di, se c'èin campo è un'altra partita, manon è disponibile. Non è che possiamo fare una campagna elettorale dicendo che candidiamoe poi - chiosa Ricci -non è ...

