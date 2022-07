Il capo delle assunzioni del Lione lascia un suggerimento sul trasferimento di Lucas Paqueta tra l’interesse di Arsenal e Newcastle (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-25 22:31:13 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Di Ben Browning Pubblicato: 25 luglio 2022 21:31Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022 21:31 Il responsabile del reclutamento del Lione Bruno Cheyrou ha ammesso che la stella della Ligue 1 Lucas Paqueta potrebbe partire quest’estate, dicendo ai media che “siamo preparati per ogni eventualità” tra l’interesse di Arsenal e Newcastle United quest’estate. Sia i Gunners che la squadra di Eddie Howe sono stati collegati con una mossa per il centrocampista brasiliano, che ha eccelso la scorsa stagione nonostante le difficoltà del Lione, segnando otto gol e ottenendo altri sei assist. E secondo CBS Sports, nonostante i precedenti suggerimenti secondo ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-25 22:31:13 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Di Ben Browning Pubblicato: 25 luglio 2022 21:31Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022 21:31 Il responsabile del reclutamento delBruno Cheyrou ha ammesso che la stella della Ligue 1potrebbe partire quest’estate, dicendo ai media che “siamo preparati per ogni eventualità” tradiUnited quest’estate. Sia i Gunners che la squadra di Eddie Howe sono stati collegati con una mossa per il centrocampista brasiliano, che ha eccelso la scorsa stagione nonostante le difficoltà del, segnando otto gol e ottenendo altri sei assist. E secondo CBS Sports, nonostante i precedenti suggerimenti secondo ...

