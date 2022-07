Huawei Pay arriva in Italia grazie a Intesa Sanpaolo e BANCOMAT (Di martedì 26 luglio 2022) Per i titolari di carte PagoBANCOMAT emesse da Intesa Sanpaolo arriva una novità importante: da oggi possono sfruttare Huawei Pay. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 26 luglio 2022) Per i titolari di carte Pagoemesse dauna novità importante: da oggi possono sfruttarePay. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Huawei Pay arriva in Italia grazie a Intesa Sanpaolo e BANCOMAT - ALisimberti : RT @StartMagNews: Arriva in Italia e in Europa il servizio di pagamento mobile con Huawei Pay. È quanto comunicano il consorzio Bancomat sp… - StartMagNews : Arriva in Italia e in Europa il servizio di pagamento mobile con Huawei Pay. È quanto comunicano il consorzio Banco… - GizChinait : #HUAWEI Pay arriva in Italia: il nuovo sistema di pagamento debutta su AppGallery #HuaweiPay… -