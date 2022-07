Fiat - Allasta la 128 verde di Tom Hanks

(Di martedì 26 luglio 2022) Sembra proprio che l'attore Tomabbia una grande passione per ledella serie 120. Dopo la Polski 126 bianca, a lui regalata nel 2017 dalla comunità di Bielsko-Biala, dove veniva prodotta, un'altra sua vettura di Torino è finita all'asta per beneficenza, il cui importo verrà devoluto alla Southern California Public Radio, un media no profit. Buone offerte. La vendita all'incanto, promossa dalla californiana Cabiglio Garage, è ora in corso su Bring a Trailer, un portale online di aste dedicate ai motori, facendo ben sperare in belle somme: nel momento in cui scriviamo, cioè quando mancano poche ore alla chiusura dell'operazione, l'offerta più alta è di 24.375 euro. Già adesso è un importo ben superiore alle quotazioni italiane dell'auto. La vettura. In origine giallo, questo esemplare del 1975 era stato riverniciato in una nuance ...

