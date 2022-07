Elezioni, domani vertice dei leader del centrodestra a Montecitorio: presenti anche Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa (Di martedì 26 luglio 2022) Il vertice dei leader del centrodestra si terrà domani al palazzo dei gruppi di Montecitorio. All’incontro dovrebbero partecipare Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e i centristi Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Ildeidelsi terràal palazzo dei gruppi di. All’incontro dovrebbero partecipare Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e i centristi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, Calenda: 'Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spieghere… - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Letta incontra Sala e Di Maio. Domani riunione leader centrodestra... - Mariofrancesco : RT @ilvocio: Domani a Montecitorio si terrà il vertice Berlusconi-Meloni-Salvini-Cesa-Lupi. Vorrei essere una mosca. Non per spiarli eh, ma… - Patagone1 : RT @ilvocio: Domani a Montecitorio si terrà il vertice Berlusconi-Meloni-Salvini-Cesa-Lupi. Vorrei essere una mosca. Non per spiarli eh, ma… -