Elezioni, Cappato: Draghi consenta firma digitale per nuove liste (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Draghi intervenga urgentemente per consentire che la raccolta delle firme per la presentazione di nuove liste alle prossime Elezioni avvenga anche attraverso la firma ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Il presidente del Consigliointervenga urgentemente per consentire che la raccolta delle firme per la presentazione dialle prossimeavvenga anche attraverso la...

fanpage : Marco Cappato, in un’intervista a - age_of_VIRGO : @laluisellina @dvcaradonna @civati @PossibileIt Non apre a Conte o Bersani. Apre a Calenda, Renzi, brunetta, Gelmin… - Nausik_ : RT @marcoscialdone: Consentire la raccolta firme con #SPID è l’unico modo per permettere a chi non è in parlamento di poter presentare una… - PasqualeCiano77 : RT @marcoscialdone: Consentire la raccolta firme con #SPID è l’unico modo per permettere a chi non è in parlamento di poter presentare una… - andreacantelmo8 : #Cappato su firme per la presentazione di una lista alle prossime #elezioni: 'Mancata possibilità di ricorrere a fi… -