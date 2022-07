Elezioni 2022, Conte: “M5S andrà solo e sarà il terzo campo, quello giusto” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Alle Elezioni si parlerà di voto utile, o si vota Meloni o Letta, o Calenda che si propone, oppure Renzi Di Maio. Di fatto la narrazione sarà questa ma attenzione: ci sarà una sorpresa, ci sarà il terzo incomodo, con la sua agenda sociale e progressista. Saremo soli, saremo il terzo campo ma saremo il campo giusto”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook. “Il M5S ha un’identità precisa, data dai valori e principi che professiamo. Dicono che non ci evolviamo, ma se l’evoluzione è conformarsi, rinunciare alla transazione ecologica, alla giustizia sociale, allora non ci evolviamo mai. Noi torneremo nelle strade e nelle piazze e spiegheremo quel che abbiamo fatto, non ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Allesi parlerà di voto utile, o si vota Meloni o Letta, o Calenda che si propone, oppure Renzi Di Maio. Di fatto la narrazionequesta ma attenzione: ciuna sorpresa, ciilincomodo, con la sua agenda sociale e progressista. Saremo soli, saremo ilma saremo il”. Così il leader M5S Giuseppe, nel corso di una diretta Facebook. “Il M5S ha un’identità precisa, data dai valori e principi che professiamo. Dicono che non ci evolviamo, ma se l’evoluzione è conformarsi, rinunciare alla transazione ecologica, alla giustizia sociale, allora non ci evolviamo mai. Noi torneremo nelle strade e nelle piazze e spiegheremo quel che abbiamo fatto, non ...

