Edoardo Tavassi rosica e li insulta tutti | “Che ci fate con quelle mummie?”

Leggi su specialmag

(Di martedì 26 luglio 2022) L’ex naufragoconcorda con la sorella: il prossimo ingaggio sarà proprio nel celebre format.(fonte youtube)Il vulcanicosi è rivelato il vincitore morale del “GF Vip”, e la sua amicizia con Nicolas Vaporidis non ha fatto che amplificare la sua fama. Entrato in coppia con la sorella Guendalina, si è rivelato un sostegno per i compagni di avventura, nonché un animatore naturale del reality. Uscito a poche settimane dalla finale a causa di un infortunio,è stato accolto in studio con entusiasmo da opinionisti e conduttrice, e ha approfittato del rientro anticipato per recuperare le energie. Dopo aver esultato per la vittoria dell’amico Nicolas,si è concesso ai microfoni di Giada De Miceli ...