Dopo 55 anni un Maldini non giocherà per il Milan: Daniel va in prestito allo Spezia (Di martedì 26 luglio 2022) Un evento storico nel suo piccolo, in quello che da 70 anni è una dinastia del calcio italiano. Maldini vuol dire Milan, da sempre e probabilmente per sempre. Ma a tutto c'è una fine, solo temporanea però e valida per la prossima stagione di Serie A. Infatti il giovane Daniel Maldini, centrocampista offensivo classe 2001, nipote del compianto Cesare e figlio di Paolo, direttore dell'area tecnica del Milan lascerà i rossoneri per un anno. E' fatta per il passaggio in prestito secco allo Spezia, una formula fortemente voluta proprio dai rossoneri. Domani il calciatore raggiungerà i nuovi compagni e si metterà a disposizione di mister Luca Gotti. Un cordone ombelicale con la casa di un'intera famiglia che Daniel ha ...

