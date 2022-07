Disneyworld, la rissa incredibile: famiglie si picchiano per vedere Topolino (Di martedì 26 luglio 2022) Magia e incanto non sono bastate a evitare che due famiglie ingaggiassero una rissa nel luogo più inimmaginabile: Disneyworld . L'oasi per eccellenza dei buoni sentimenti ha fatto da cornice a calci, ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022) Magia e incanto non sono bastate a evitare che dueingaggiassero unanel luogo più inimmaginabile:. L'oasi per eccellenza dei buoni sentimenti ha fatto da cornice a calci, ...

leggoit : #disneyworld, la #rissa incredibile: famiglie si picchiano per vedere #topolino VIDEO - AldoRossiSI : RT @IlPrimatoN: La follia porta a tre arresti e a un trasporto in ospedale - andfranchini : La maxi rissa per la fila a Disneyworld - IlPrimatoN : La follia porta a tre arresti e a un trasporto in ospedale - telodogratis : La maxi rissa per la fila a Disneyworld -