Concorso Allievi Carabinieri, 4189 posti: come prepararsi alla prova scritta (Di martedì 26 luglio 2022) Il 12 luglio 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 55, è stata pubblicata la versione integrale del bando del nuovo Concorso Allievi Carabinieri, finalizzata al reclutamento di un totale di 4189 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e Carabinieri dell’Arma. La procedura di selezione è rivolta a tutti i candidati in possesso del diploma di maturità ed è aperta anche ai civili italiani che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età. Negli ultimi giorni, inoltre, è stato reso noto anche il calendario di massima delle prove d’esame a cui i candidati saranno sottoposti. Nella prima decade di settembre avrà luogo la prima fase concorsuale, ovvero la prova scritta. Dunque, cosa bisogna studiare e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 26 luglio 2022) Il 12 luglio 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 55, è stata pubblicata la versione integrale del bando del nuovo, finalizzata al reclutamento di un totale diin ferma quadriennale del ruolo appuntati edell’Arma. La procedura di selezione è rivolta a tutti i candidati in possesso del diploma di maturità ed è aperta anche ai civili italiani che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età. Negli ultimi giorni, inoltre, è stato reso noto anche il calendario di massima delle prove d’esame a cui i candidati saranno sotto. Nella prima decade di settembre avrà luogo la prima fase concorsuale, ovvero la. Dunque, cosa bisogna studiare e ...

