Chiara Ferragni finisce sotto accusa a causa di un TikTok: il web si divide (Di martedì 26 luglio 2022) Polemica per Chiara Ferragni Sono anni ormai che Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e conosciute al mondo. Nonostante siano in molti a seguire e a sostenere l’imprenditrice digitale, tanti altri non perdono occasione per criticare ogni sua mossa, e spesso la moglie di Fedez è finita al centro della polemica. In queste L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 26 luglio 2022) Polemica perSono anni ormai cheè una delle influencer più amate e conosciute al mondo. Nonostante siano in molti a seguire e a sostenere l’imprenditrice digitale, tanti altri non perdono occasione per criticare ogni sua mossa, e spesso la moglie di Fedez è finita al centro della polemica. In queste L'articolo proviene da Novella 2000.

MilanoFinanza : Ecco i conti di Chiara Ferragni: la sua società Fenice torna in utile nel 2021, boom dei ricavi oltre 7 milioni… - IsaeChia : Chiara Ferragni svela perché ha scelto di chiamare i suoi figli Leone e Vittoria: “È una storia troppo cute!” L’in… - Novella_2000 : Chiara Ferragni rivela per quale motivo ha chiamato sua figlia Vittoria - Luca_zone : @DrApocalypse Ha ragione Selvaggia Lucarelli, soprattutto perché Chiara Ferragni è tanto imitata e dovrebbe stare a… - Luca_zone : RT @DrApocalypse: Chiara Ferragni: 'Ho rubato l'accappatoio in un hotel'. Selvaggia Lucarelli: 'È un reato, non è una cazzatina' https://t… -