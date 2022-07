Chi è Gennaro Nocerino, vera (presunta) identità del rapper Liberato? (Di martedì 26 luglio 2022) Ecco chi è Gennaro Nocerino, il vero e presunto nome e cognome del rapper partenopeo misterioso Da diversi anni vigeva parecchio mistero su Liberato, rapper cantautore partenopeo conosciuto per la sua felpa con il cappuccio che gli copre il volto. Nessuno sapeva chi si celasse dietro a brani con basi elettroniche e lingua inglese mischiata con il napoletano come Intostreet, 9 maggio e Gaiola portafortuna. Oggi, è stata svelata la sua vera e probabile identità: si tratta di Gennaro Nocerino, nato a Scampia e dovrebbe avere circa 29 anni. A rivelare l’indiscrezione la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha spiegato che l’identità del misterioso rapper è emersa tramite il sito della Siae. All’interno ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 26 luglio 2022) Ecco chi è, il vero e presunto nome e cognome delpartenopeo misterioso Da diversi anni vigeva parecchio mistero sucantautore partenopeo conosciuto per la sua felpa con il cappuccio che gli copre il volto. Nessuno sapeva chi si celasse dietro a brani con basi elettroniche e lingua inglese mischiata con il napoletano come Intostreet, 9 maggio e Gaiola portafortuna. Oggi, è stata svelata la suae probabile: si tratta di, nato a Scampia e dovrebbe avere circa 29 anni. A rivelare l’indiscrezione la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha spiegato che l’del misteriosoè emersa tramite il sito della Siae. All’interno ...

