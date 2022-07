Chelsea punta sulla stella dell’Inter che potrebbe vedere Reece James cambiare posizione (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 13:24:09 Giorni caldissimi in redazione! Di Ben Browning Pubblicato: 26 luglio 2022 12:24Ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022 12:27 Il Chelsea ha spostato le sue attenzioni sul difensore dell’Inter Denzel Dumfries dopo le frustrazioni per un accordo per il difensore del Siviglia Jules Kounde. I Blues pensavano di avere il sopravvento in una mossa per il francese, solo che il Barcellona si è precipitato e ha dirottato l’ennesimo affare da sotto il naso di Thomas Tuchel, dopo aver fatto lo stesso con Raphipha in precedenza nella finestra di trasferimento. Mentre l’offerta del Barcellona (composta da 50 milioni di euro più altri 10 milioni di add-on) non corrisponderà a quella del Chelsea, c’è fiducia che sarà accettata dalla squadra spagnola, con Kounde pronto a concordare condizioni personali. Il Barcellona è in ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 13:24:09 Giorni caldissimi in redazione! Di Ben Browning Pubblicato: 26 luglio 2022 12:24Ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022 12:27 Ilha spostato le sue attenzioni sul difensoreDenzel Dumfries dopo le frustrazioni per un accordo per il difensore del Siviglia Jules Kounde. I Blues pensavano di avere il sopravvento in una mossa per il francese, solo che il Barcellona si è precipitato e ha dirottato l’ennesimo affare da sotto il naso di Thomas Tuchel, dopo aver fatto lo stesso con Raphipha in precedenza nella finestra di trasferimento. Mentre l’offerta del Barcellona (composta da 50 milioni di euro più altri 10 milioni di add-on) non corrisponderà a quella del, c’è fiducia che sarà accettata dalla squadra spagnola, con Kounde pronto a concordare condizioni personali. Il Barcellona è in ...

Cosma74 : RT @merocosimo24: @salines_simone La nenia tifoide dello 'Zhang vattene' ha stufato. Sarebbe interessante leggere di acquirenti 'reali' (no… - merocosimo24 : @salines_simone La nenia tifoide dello 'Zhang vattene' ha stufato. Sarebbe interessante leggere di acquirenti 'real… - MKollandra : @frankleggiero Perchè da prima punta ha fallito ovunque ed è stato giustamente scaricato da tutte le squadre Real C… - MKollandra : @EdoardoMecca1 Firmino?? Morata?? da prima punta ha fallito ovunque Real Chelsea Atletico la juve ha preso Vlahovic proprio per questo motivo. - leonenero6 : @viasyba il problema é che in realtà non eccelle in nessuno dei due . Cmq per me sarà 4312 anche col rientro di Ch… -