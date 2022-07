Campagna abbonamenti Napoli: cosa filtra sui primi numeri, la rivelazione in diretta (Di martedì 26 luglio 2022) Amedeo Bardelli, responsabile di Ticketone, ha parlato della Campagna abbonamenti del Napoli – che è stata lanciata da pochissimi giorni – ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La Campagna abbonamenti del Napoli ha avuto un inizio tiepido, oggi si sta un po’ riprendendo. Quelli di adesso sono abbonamenti per chi ne possedeva uno lo scorso anno, una conferma del posto da voler prendere allo stadio anche il prossimo anno. I tifosi devono abituarsi alla nuova procedura sul web, che evita tutto il cartaceo. Adesso le cose stanno andando secondo le nostre previsioni”. Tifosi del Napoli allo stadio. Foto: Getty Sulla voce della commissione da 24 euro ha poi aggiunto: “Non mi risulta, la commissione sugli abbonamenti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) Amedeo Bardelli, responsabile di Ticketone, ha parlato delladel– che è stata lanciata da pochissimi giorni – ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Ladelha avuto un inizio tiepido, oggi si sta un po’ riprendendo. Quelli di adesso sonoper chi ne possedeva uno lo scorso anno, una conferma del posto da voler prendere allo stadio anche il prossimo anno. I tifosi devono abituarsi alla nuova procedura sul web, che evita tutto il cartaceo. Adesso le cose stanno andando secondo le nostre previsioni”. Tifosi delallo stadio. Foto: Getty Sulla voce della commissione da 24 euro ha poi aggiunto: “Non mi risulta, la commissione sugli...

