Bayern Monaco: è da record la cifra per l'acquisto di un diciassettenne (Di martedì 26 luglio 2022) Il Bayern Monaco ha acquistato il diciassettenne Mathys Tel dal Rennes. Si tratta dell'operazione più onerosa della sua storia per un calciatore minorenne, la quarta in termini assoluti. I bavaresi sborseranno 20 milioni di euro più 8,5 milioni di bonus per un attaccante con appena una decina di presenze da professionista. Il francese classe 2005 lo scorso anno ha giocato solo occasionalmente ma a maggio è stato il capitano della Francia Under 17 nella cavalcata trionfale ai campionati europei. Tel ha firmato un contratto quinquennale. Così ha parlato del suo acquisto il ds dei tedeschi Hasan Salihamidzic, che ha sottolineato: "Lo seguivamo da molto tempo e siamo riusciti a convincerlo a fare i suoi prossimi importanti passi a Monaco con noi. Ne siamo orgogliosi, perche' c'erano molti club che volevano ...

