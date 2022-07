Atalanta | Palomino positivo a un controllo antidoping | sospeso

DiMarzio : .@Atalanta_BC, José Luis #Palomino è risultato positivo all'ultimo test anti-doping - tvdellosport : ?? Il difensore dell’#Atalanta Josè Luis #Palomino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza p… - Gazzetta_it : Doping, test a sorpresa: Palomino positivo a una sostanza proibita, sospeso #Atalanta - Testament73 : RT @CalcioFinanza: Atalanta, test antidoping a sorpresa: Palomino positivo al nandrolone - Testament73 : RT @Falconero1987: Palomino positivo al nandrolone dopo un test a sorpresa. L'Atalanta per ora non ha fatto dichiarazioni. Curioso di legg… -

Un positivo in Serie A prima ancora che cominci il campionato, l'argentino dell', Josè Luisha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza proibita è il nandrolone. Lo apprende l'Ansa in ambienti calcistici. Il Tribunale nazionale ...Un positivo ai controlli anti - doping nell'. L'argentino Josè Luisha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza proibita è il nandrolone . Lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. Il Tribunale ...Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Josè Luis Palomino (FIGC ... Mourinho ...Un test antidoping a sorpresa in casa Atalanta è stato fallito da José Luis Palomino, il calciatore è stato immediatamente sospeso: quante partite rischia di saltare Il Tribunale nazionale antidoping ...