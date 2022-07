Ancora critiche a Vanessa Incontrada, stavolta è colpa di Zelig (Di martedì 26 luglio 2022) Vanessa Incontrada e il suo corpo. Nemmeno la presentatrice si nasconde, e ammette di avere un rapporto molto conflittuale con se stessa, che però non le impedisce di vivere bene la sua vita. Infatti, è proprio questo il segreto: stare bene. Non è solo una condizione molto importante dell’essere, è pressoché fondamentale, proprio come il rispetto della propria persona, quello che sicuramente, distingue Vanessa Incontrada dai suoi detrattori. Ma cosa è successo? Perché Ancora queste critiche infondate e decisamente poco carine nei confronti della conduttrice spagnola? Tutto è nato a Zelig: le sue forme hanno attirato l’attenzione del pubblico, che incuriosito, non ha saputo proprio trattenersi. Gli animi si sono surriscaldati, e come sempre ci si è lasciati andare a ... Leggi su diredonna (Di martedì 26 luglio 2022)e il suo corpo. Nemmeno la presentatrice si nasconde, e ammette di avere un rapporto molto conflittuale con se stessa, che però non le impedisce di vivere bene la sua vita. Infatti, è proprio questo il segreto: stare bene. Non è solo una condizione molto importante dell’essere, è pressoché fondamentale, proprio come il rispetto della propria persona, quello che sicuramente, distinguedai suoi detrattori. Ma cosa è successo? Perchéquesteinfondate e decisamente poco carine nei confronti della conduttrice spagnola? Tutto è nato a: le sue forme hanno attirato l’attenzione del pubblico, che incuriosito, non ha saputo proprio trattenersi. Gli animi si sono surriscaldati, e come sempre ci si è lasciati andare a ...

