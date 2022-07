Amazon Prime Video aumenta il prezzo dell'abbonamento (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo Netflix, anche Amazon corre ai ripari. La scelta dell'azienda con sede a Seattle di incrementare i prezzi per il servizio "Prime" negli Stati Uniti ha avuto un seguito anche in Europa. In Italia, per semplificare, la tariffa mensile passerà da 3,99 euro a 4,99, con un aumento percentuale del 25%. Ma il cambio si può notare con maggior evidenza nel contratto annuale, che passerà dal costo odierno di 36 euro a quello di 49,90 (+38,6% !). Ciò accadrà a partire dal 15 settembre 2022, quando la stagione estiva volgerà al termine e gli utenti torneranno a usufruire della piattaforma in maniera più assidua. In una mail inviata agli abbonati, Amazon ha provato a giustificare la revisione dei prezzi: “E' la prima volta che modifichiamo il prezzo di "Prime" in Italia dal ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo Netflix, anchecorre ai ripari. La scelta'azienda con sede a Seattle di incrementare i prezzi per il servizio "" negli Stati Uniti ha avuto un seguito anche in Europa. In Italia, per semplificare, la tariffa mensile passerà da 3,99 euro a 4,99, con un aumento percentuale del 25%. Ma il cambio si può notare con maggior evidenza nel contratto annuale, che passerà dal costo odierno di 36 euro a quello di 49,90 (+38,6% !). Ciò accadrà a partire dal 15 settembre 2022, quando la stagione estiva volgerà al termine e gli utenti torneranno a usufruirea piattaforma in maniera più assidua. In una mail inviata agli abbonati,ha provato a giustificare la revisione dei prezzi: “E' la prima volta che modifichiamo ildi "" in Italia dal ...

