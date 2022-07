Amazon Prime aumenterà il prezzo dell' abbonamento in Europa e UK a settembre

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 luglio 2022) Aumenti in arrivo per gli abbonati diresidenti in, alil costoin Italia lieviterà del 40%.si prepara ad aumentare ildel suoin tuttafino al 43%. In un'e-mail inviata ai clienti durante la notte,ha rivelato che il suo costo annualedel 20% nel Regno Unito, passando da 79 a 95 sterline dal 15. In Francia l'aumento dei prezzi è ancora più pesante, passando da 49 euro all'anno a € 69,90, con un aumento del 43%.i prezzi anche in Spagna e ...