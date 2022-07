Wwf invia osservazioni e contesta ritardi del calendario venatorio della Regiona Abruzzo

(Di lunedì 25 luglio 2022) L'Aquila - Il WWFnelle scorse settimane ha presentato lealla prima bozza di2022/2023Regione. Come ogni anno, l'associazione ha evidenziato criticità nella programmazionecaccia, avanzando le proprie richieste quali ad esempio: l'apertura generalestagione venatoria il primo ottobre senza deroghe e giornate di pre-apertura; la chiusuracaccia a tutte le specie di uccelli al 31 dicembre; la sospensionecaccia alla coturnice; una maggiore attenzione per le aree di presenza dell'orso bruno marsicano; la richiesta di richiamare anche nelle norme nazionali che prevedono il divieto di caccia nelle aree percorse da ...

AnsaAbruzzo : Caccia: Wwf invia osservazioni e contesta ritardi calendario -

"La Regione Abruzzo nel corso degli anni ha perso numerosi ricorsi presentati dalle Associazioni ambientaliste sui calendari venatori - ricorda Claudio Allegrino, coordinatore delle guardie ...La strategie per affrontare il problema, evidenzia il, è allora la pianificazione di adeguate ...L'AQUILA – "In base alla normativa vigente, la Regione Abruzzo dovrebbe approvare il calendario venatorio entro il 15 giugno: siamo al 25 luglio e non è stata conclusa la fase di discussione; altre R ...