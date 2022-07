Veronica Peparini lascia Amici e ‘guarda in avanti’: le rivelazioni (Di lunedì 25 luglio 2022) Veronica Peparini dopo anni ha deciso di lasciare Amici di Maria De Filippi ed è pronta per nuovi progetti, cosa ha detto Per ben nove edizioni di Amici di Maria De Filippi la talentuosa ed amatissima Veronica Peparini ha fatto parte del cast del noto talent show. Per lei, però, è arrivato il momento di dedicarsi ad altri progetti professionali, ha infatti deciso di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Veronica Peparini (Screenshot da Instagram)Al posto della nota ballerina nella scuola di Amici tornerà Emanuel Lo, in passato il noto ballerino e corografo aveva già ricoperto questo ruolo durante la sedicesima edizione. La Peparini non è ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 25 luglio 2022)dopo anni ha deciso diredi Maria De Filippi ed è pronta per nuovi progetti, cosa ha detto Per ben nove edizioni didi Maria De Filippi la talentuosa ed amatissimaha fatto parte del cast del noto talent show. Per lei, però, è arrivato il momento di dedicarsi ad altri progetti professionali, ha infatti deciso dire il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.(Screenshot da Instagram)Al posto della nota ballerina nella scuola ditornerà Emanuel Lo, in passato il noto ballerino e corografo aveva già ricoperto questo ruolo durante la sedicesima edizione. Lanon è ...

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - mesorottaercazz : RT @ItsKhaotika: VERONICA PEPARINI ABBANDONA #Amici22 E DI CONSEGUENZA NON SENTIREMO MAI PIÙ UNA LORO CANZONE IN UNA COREOGRAFIA: https://t… - https_elly_ : RT @ilavch: veronica peparini tu sei la regina E PUNTO - redazionerumors : Veronica Peparini, insegnante di danza e professoressa della scuola di Amici, ha deciso di lasciare il programma do… - Ov3r4g4in : RT @ItsKhaotika: VERONICA PEPARINI ABBANDONA #Amici22 E DI CONSEGUENZA NON SENTIREMO MAI PIÙ UNA LORO CANZONE IN UNA COREOGRAFIA: https://t… -