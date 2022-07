Vaiolo delle scimmie | è emergenza sanitaria internazionale

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il rischio è alto solo per l'Europa, rimane moderato per il resto del mondo. In Italia i casi registrati sono 407 e con tendenza alla stabilizzazione. In Spagna un focolaio in uno studio di tatuaggi

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - qnazionale : Vaccino vaiolo delle scimmie: approvata estensione di Imvanex. Cosa dicono gli esperti - qnazionale : Vaiolo delle scimmie: sintomi, chi rischia e come si trasmette. L'ultimo rapporto Iss -

Il comico con la solita pungente ironia che lo contraddistingue, ha detto che spera che il suo aggressore abbia ilscimmie : "Non che dovrebbe morirne sia chiaro, ma spero che il culo ...scimmie: sintomi, chi rischia e come si trasmette Roma, 25 luglio 2022 - Arriva l'approvazione per l'estensione del vaccino Imvanex della Bavarian Nordic contro ilscimmie . ...Il rischio è alto solo per l'Europa, rimane moderato per il resto del mondo. In Italia i casi registrati sono 407 e con tendenza alla stabilizzazione. In Spagna un focolaio in uno studio di tatuaggi ...Situazione preoccupante per l'aumento di casi di vaiolo delle scimmie: 1700 casi al giorno. Gli esperti raccomandano la vaccinazione.