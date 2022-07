Tour de France, Silvia Persico seconda sul traguardo di Provins (Di lunedì 25 luglio 2022) Storico podio per Silvia Persico al Tour de France Femmes. La portacolori della Valcar-Travel & Service ha festeggiato nel migliore dei modi il proprio venticinquesimo compleanno cogliendo la piazza d’onore nella seconda tappa vinta dall’olandese Marianne Vos (Jumbo-Visma). Reduce dal settimo posto finale al Giro d’Italia Donne, la giovane ciclista originaria di Cene ha saputo districarsi nel migliore dei modi in una frazione caratterizzata dal vento e dalle numerose cadute che hanno coinvolto fra le altre anche la cremonese Marta Cavalli (FDJ Suez Futuroscope). Ad infiammare la corsa poco dopo il primo passaggio sul traguardo di Provins ci ha pensato la campionessa del mondo Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) che si è messa a disposizione della compagna di squadra ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Storico podio peraldeFemmes. La portacolori della Valcar-Travel & Service ha festeggiato nel migliore dei modi il proprio venticinquesimo compleanno cogliendo la piazza d’onore nellatappa vinta dall’olandese Marianne Vos (Jumbo-Visma). Reduce dal settimo posto finale al Giro d’Italia Donne, la giovane ciclista originaria di Cene ha saputo districarsi nel migliore dei modi in una frazione caratterizzata dal vento e dalle numerose cadute che hanno coinvolto fra le altre anche la cremonese Marta Cavalli (FDJ Suez Futuroscope). Ad infiammare la corsa poco dopo il primo passaggio suldici ha pensato la campionessa del mondo Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) che si è messa a disposizione della compagna di squadra ...

