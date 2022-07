Tour de France femminile 2022: stop precauzionale per Marta Cavalli. “Voleva continuare, ma per non rischiare l’abbiamo fermata” (Di lunedì 25 luglio 2022) Ritiro precauzionale per Marta Cavalli al Tour de France femminile 2022. L’azzurra della FDJ – SUEZ – Futuroscope è stata protagonista, involontariamente, di una caduta assurda, con la campionessa australiana Nicole Frain che è andata a centrarla in pieno a tutta velocità. La seconda dell’ultimo Giro Donne ha provato a ripartire dopo l’accaduto, ma la sua ammiraglia ha preferito non rischiare dopo i colpi subiti. VIDEO Tour de France femminile 2022: Marta Cavalli costretta al ritiro. L’azzurra colpevolmente centrata in pieno da una ciclista australiana Come spiegato da Stephen Delcourt, Team Manager della compagine transalpina ai media: ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Ritiroperalde. L’azzurra della FDJ – SUEZ – Futuroscope è stata protagonista, involontariamente, di una caduta assurda, con la campionessa australiana Nicole Frain che è andata a centrarla in pieno a tutta velocità. La seconda dell’ultimo Giro Donne ha provato a ripartire dopo l’accaduto, ma la sua ammiraglia ha preferito nondopo i colpi subiti. VIDEOdecostretta al ritiro. L’azzurra colpevolmente centrata in pieno da una ciclista australiana Come spiegato da Stephen Delcourt, Team Manager della compagine transalpina ai media: ...

Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a… - Eurosport_IT : Marta Cavalli saluta il Tour de France Femmes, vittima di una caduta ai -25km. Che peccato! ??????????? #TDF2022… - Eurosport_IT : Tadej Pogacar ha chiuso meno di 24h fa il suo Tour de France al 2° posto dietro a Vingegaard. È ancora in Francia,… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Van Aert, per il suo allenatore non potrà mai vincere il Tour de France: “Non ha una riserva di grasso” - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Marta Cavalli saluta il Tour de France Femmes, vittima di una caduta ai -25km. Che peccato! ??????????? #TDF2022 #EurosportC… -