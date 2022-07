Torino, occhi su Barrow e Orsolini (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Torino è a caccia di attaccanti e ci sono due piste a Bologna: secondo La Stampa, i granata pensano a Musa Barrow e Riccardo Orsol... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilè a caccia di attaccanti e ci sono due piste a Bologna: secondo La Stampa, i granata pensano a Musae Riccardo Orsol...

FilippoRubu00 : ??#Torino, occhi sempre puntati sugli attaccanti felsinei Musa #Barrow ???? e Riccardo #Orsolini. Per entrambi il… - CarlaBussone : RT @rep_torino: La gratitudine e quel vuoto che rimane negli occhi [aggiornamento delle 09:56] - andrea_lenti : @8Pattico @Fabry0222 Perfetto, lontanondagli occhi, lontano dal cuore. A Torino, 6 mesi per un passaporto. Io, 5 an… - WhiteWidow_5050 : Che poi è davanti gli occhi di tutti che il destino vedrà la Roma e la lazio esattamente e rispettivamente come juv… - rep_torino : La gratitudine e quel vuoto che rimane negli occhi [di Domenico Marchese] [aggiornamento delle 09:56] -